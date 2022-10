Inps, ispezioni in Sicilia: scoperti 230 lavoratori in nero

Sono circa 230 i lavoratori in nero individuati dagli ispettori dell'Inps durante una campagna straordinaria di ispezioni coordinata dalla Direzione regionale dell'Istituto e condotta durante i mesi estivi nelle principali località turistiche dell'isola, dalle località balneari come Capo d'Orlando, Taormina o S. Vito lo Capo, alle città d'arte come Palermo, Catania e Noto.

I controlli

Nelle 140 attività commerciali ispezionate (bar, ristoranti, locali di ritrovo notturno), sono stati inoltre scoperti e segnalati all'autorità giudiziaria 10 percettori illegittimi del reddito di cittadinanza, sei percettori illegittimi di indennità di disoccupazione e sei rapporti di lavoro fittizi (cioè simulati al fine di ottenere il pagamento di prestazioni Inps). "I risultati dell'iniziativa - commenta il direttore regionale dell'Inps, Sergio Saltalamacchia - dimostrano la necessità di una costante sorveglianza del territorio a contrasto del lavoro nero e ci incoraggiano a proseguire la vigilanza, soprattutto in quei settori del terziario in cui il fenomeno, in Sicilia, è cronico. In queste realtà, l'azione dell'Inps rimane essenziale per assicurare la legalità nel mondo del lavoro, a garanzia dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro che rispettano le regole".