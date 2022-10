Catania, sequestrati 2mila prodotti ludici non sicuri

Guarda le altre notizie di oggi 21 ottobre

Circa duemila articoli non conformi agli standard di sicurezza - per la maggior parte prodotti ludici per bambini - quali palloncini gonfiabili, giochi ad acqua, pupazzetti, principesse giocattolo, fiches da poker e vario materiale elettrico - sono stati sequestrati da militari della guardia di finanza della Compagnia di Caltagirone (in provincia di Catania) in una ditta individuale gestita da un cittadino cinese. L'uomo è stato segnalato alla Camera di Commercio di Catania per l'irrogazione di una sanzione amministrativa.