A Palermo apre 'Radici, piccolo museo della natura'

Inaugura a Palermo sabato 15 e domenica 16 ottobre "Radici, Piccolo Museo della Natura”, un centro culturale per la costruzione, la promozione e la divulgazione di un nuovo pensiero ecologico, uno spazio polifunzionale, dedicato a bambine, bambini e adulti, che supera l’idea tradizionale di museo e si evolve per accogliere momenti quotidiani di studio, di lavoro, di gioco o di semplice svago.

La sede

"Radici Piccolo Museo della Natura" - che ha già aderito al circuito Hands On e all'Associazione Piccoli Musei - si trova in via Antonio Gagini 23 a Palermo, in quella che fu la storica sede della cartoleria De Magistris - Bellotti. L'architetto Lorenzo Lo Dato ha ridisegnato lo spazio svolgendo un lavoro di conservazione su molti dettagli che caratterizzano il luogo storico, rifunzionalizzando gli arredi Ducrot. Gli storici cassetti che contenevano quaderni, matite e penne, adesso contengono dettagli e particolari che invitano alla ricerca e pongono interrogativi per andare alla scoperta del nostro ecosistema: dal mare, alla costa, alle catene montuose.

A concepire "Radici" sono state quattro donne palermitane: l’intuizione è stata di Raffaella Quattrocchi che ha successivamente coinvolto Irene Mottareale, Caterina Strafalaci e Chicca Cosentino. "Desideriamo per Palermo uno spazio di comunità – dicono le fondatrici - che leghi insieme generazioni diverse sul tema dell'ecologia, questione che riteniamo urgente e su cui dovrebbero convergere scelte politiche e culturali".