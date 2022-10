Furto in un'azienda nel Palermitano: arrestato 26enne

Il giovane ha prelevato circa 40 litri di carburante e decine di confezioni di tonno in scatola da alcuni mezzi parcheggiati in un'azienda di surgelati, a Villabate

I carabinieri hanno arrestato a Villabate (Palermo) un ragazzo di 26 anni sorpreso a rubare in un'azienda di surgelati. Il giovane aveva prelevato dai mezzi parcheggiati circa 40 litri di carburante e decine di confezioni di tonno in scatola. I carabinieri della compagnia di Misilmeri nel corso dei controlli sono entrati in azienda e hanno sorpreso il ladro.

Fermato un ladro a Palermo

A Palermo i militari hanno arrestato un uomo di 35 anni che ha rubato caschi e oggetti trovati dentro i bauletti delle moto parcheggiate in via Pignatelli Aragona. Anche lui è stato sorpreso in flagranza mentre apriva uno dei porta oggetti degli scooter.