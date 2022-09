Palermo, cavalli corrono contromano sulla bretella autostradale

Al seguito degli animali impegnati nella corsa clandestina, un serpentone di ragazzi in scooter che incitano suonando il clacson

Si è diffuso in questi giorni, come riportato da TGcom24, il video che ritrae, presso la bretella laterale dell'autostrada Palermo-Catania, in contrada Canne Masche nelle vicinanze di Termini Imerese, un gruppo di cavalli lanciati a tutta velocità percorre la strada contromano. Dietro gli animali, condotti da uomini sui calesse, un serpentone di scooter che si muove pericolosamente tra i veicoli incitando i cavalli e filmando la scena.