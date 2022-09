Colpisce l’ex moglie con una sbarra: 55enne arrestato nel Siracusano

Non aveva accettato la separazione dalla moglie, l’uomo che è stato arrestato dai carabinieri di Sortino, provincia di Siracusa, per lesioni aggravate. Il 55enne, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si è recato nell’abitazione della donna tentando di entrarvi con la forza, per poi colpire l’ex moglie con una sbarra di metallo, procurandole diverse ferite al volto. La donna è stata trasportata in ospedale con una prognosi di trenta giorni.