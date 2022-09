I vigili del fuoco hanno soccorso una mucca che era caduta in una scarpata a Castronovo di Sicilia (Palermo). Le squadre hanno raggiunto l'animale che non riusciva più a tornare verso la stalla. Per recuperare il bovino è stato necessario l'intervento dell'elicottero partito da Catania. La mucca è stata imbracata e portata in una zona meno impervia e restituita all'allevatore.