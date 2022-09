Porto di Palermo: sequestrati oltre 41mila capi di abbigliamento

La guardia di finanza in cooperazione con l’agenzia delle dogane e dei monopoli ha fermato un semirimorchio proveniente da Tunisi, la merce, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 400.000 euro

Al porto di Palermo la guardia di finanza e l’agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito di un’operazione congiunta definita “Fuori moda”, hanno sequestrato oltre 41mila capi di abbigliamento stipati in un semirimorchio proveniente da Tunisi. Denunciati i rappresentanti legali delle società importatrici per contrabbando, con gli stessi che si sono inoltre sottratti al pagamento dei diritti doganali dovuti per circa 30.000 euro. Fosse stata immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 400.000 euro.