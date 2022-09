Quattro auto in fiamme nel Palermitano: indagano i carabinieri

Quattro autovetture in tre diversi incendi sono andate a fuoco la scorsa notte tra Palermo e provincia. Il primo incendio è avvenuto a Borgo Nuovo, dove due auto invece sono andate a fuoco due auto in via Pietro dell'Aquila: una Fiat Panda e Fiat Punto, rispettivamente di proprietà di un uomo di 47 anni mentre e una donna di 53 anni. Un altro incendio ha coinvolto quasi in contemporanea un'auto in via Colomba nella zona del Policlinico. Le fiamme hanno interessato anche una Peugeot 5008 a Santa Flavia in via Catanzaro.