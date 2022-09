Palermo, furti in in una scuola paritaria: rubati tutti i computer

Due furti in quattro giorni alla scuola Thomas More di Plaermo, paritaria bilingue che ospita gli alunni di medie e liceo.

I furti

All'apertura dei cancelli, lunedì 19 settembre, la prima "sorpresa": sono stati rubati tutti i computer della segreteria della scuola. Il dirigente scolastico, Filippo Salmè, per non creare disagi alla didattica e all'organizzazione scolastica ha riacquistato le attrezzature. A distanza di tre giorni, il 22 settembre, è stato accertato un altro furto: la serratura di una porta è stata forzata e sono stati rubati anche i nuovi computer. "La cosa che ci dispiace di più - commenta Stefania Guccione, presidente della cooperativa Thomas More che gestisce l'istituto - è che rubare in una scuola è come rubare sapendo che stai in qualche modo impedendo a questa città di diventare migliore perché la scuola questo fa, educa i cittadini. È triste che rubino in una scuola ed è triste che lo facciano due volte in una settimana. Il danno maggiore, al di là della perdita economica dei cinque computer rubati, è quello di avere perduto tutti i dati che le attrezzature contenevano".