Siracusa, scoperta piantagione di canapa: due arresti

Due uomini sono finiti in manette, in provincia di Siracusa, per coltivazione di canapa indiana. Un elicottero del 12esimo nucleo di Catania ha notato una strana vegetazione: i militari hanno individuato la piantagione in un terreno abbandonato e impervio, costituita da 30 piante dell'altezza media di circa due metri e mezzo e da 150 infiorescenze in essiccazione già pronte. Domenica, all'alba, hanno visto i due uomini che se ne prendevano cura e li hanno arrestati.