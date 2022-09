Vittoria, arrestato 31enne ricercato per omicidio

Carabinieri della compagnia di Vittoria hanno arrestato, in contrada Macconi, un tunisino di 31 anni ricercato per un omicidio commesso nel 2012 nel Paese d'origine. Nei suoi confronti era pendente un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d'appello di Catania su richiesta dell'autorità giudiziaria tunisina. L'uomo è stato condotto in carcere, a Ragusa, in attesa di essere estradato.