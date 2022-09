Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per il 79enne non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri

Tragedia in provincia di Palermo. Un uomo di 79 anni è morto ieri, investito dalle fiamme, in un terreno di Cerda. Nunzio Noto stava bruciando sterpaglie, quanto le fiamme lo hanno investito. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri.