Incidente a Palermo, auto sfonda guard rail in viale Regione Siciliana

E' successo all'altezza del ponte di via Belgio, in direzione Trapani. Il traffico nella zona è andato il tilt

Incidente a Palermo in viale Regione Siciliana. Un'auto, un'Alfa Romeo Stelvio, ha divelto il guard rail all'altezza del ponte di via Belgio, in direzione Trapani. Il traffico nella zona è andato il tilt.

Un altro incidente si è verificato nella notte in via Dante, vicino piazza Principe di Camporeale. Alla guida del mezzo, un Nissan Qashqai, c'era una donna di 46 anni, che è stata portata con un'ambulanza al pronto soccorso del Civico. L'automobilista, estratta dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stata ricoverata e tenuta sott'osservazione.