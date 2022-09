Erice, trovati cocaina e crack in casa disabitata: sequestri

Trovate sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento e il taglio durante controlli dei carabinieri nel rione San Giuliano, ad Erice Casa Santa nel Trapanese. In un'abitazione di via Ciullo D'Alcamo, apparentemente disabitata, i militari hanno trovato 45 grammi di crack, 10 grammi di cocaina, 22 di marijuana e 430 euro in banconote oltre al materiale per il confezionamento e per il taglio delle sostanze stupefacenti. Trovate anche tre bombolette spray al peperoncino, una telecamera di videosorveglianza, tv e smartphone. Tutto il materiale è stato sequestrato.