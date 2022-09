Scappa da posto di blocco e ferisce agenti: arrestato nel Ragusano

La scorsa notte i carabinieri hanno cercate di bloccare un uomo ad un posto di blocco nella zona di Ponte Cipolla, vicino ad Ispica in provincia di Ragusa. Il conducente dell’auto, alla vista dei militari ha tuttavia cercato la fuga verso Rosolini.

L'inseguimento

Dopo un inseguimento l’uomo ha abbandonato la vettura ed è fuggito a piedi, fino al momento in cui i militari non l’hanno raggiunto: a quel punto ha tirato fuori un coltello, ferendo lievemente i carabinieri. Per questo è stato arrestato con l’accusa di lesione personale, ricettazione (l’auto con il quale fuggiva è risultata rubata) e resistenza a pubblico ufficiale.