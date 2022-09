Siracusa, inseguono un uomo e sparano a salve: denunciati due fratelli

Martedì 13 settembre, presso via Della Giudecca a Siracusa, un uomo di 49 anni è stato inseguito e aggredito da due persone che, armate di pistole, sono arrivate sin dentro alla chiesa di San Filippo Apostolo, sparando successivamente dei colpi. Le armi, come constatato dalle indagini, sparavano a salve, ma per i due aggressori, due fratelli di 41 e 38 anni, è arrivata comunque la denuncia per minacce aggravate dall’uso di armi.