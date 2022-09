Open Arms, Salvini: “Domani niente processo, mio avvocato ha il Covid”

Lo ha reso noto il segretario della Lega durante una iniziativa a Vasto, parlando del procedimento nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito nell'agosto 2019, quando era ministro dell'Interno, lo sbarco di 147 migranti

"Domani sono in Sicilia, doveva esserci un'altra tappa del mio processo, è un Paese strano, si cercano fondi dall'estero, poi sono a processo perché ho difeso i confini italiani. Ma domani non vado per il processo perché il mio avvocato ha il Covid, ma vado in Sicilia lo stesso", ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una iniziativa a Vasto, parlando del procedimento nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito nell'agosto 2019, quando era ministro dell'Interno, lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla Open Arms.