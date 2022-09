Trapani, continue richieste di soldi e minacce ai genitori: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 39enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia a Trapani, condannandolo ai domiciliari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe continuato a maltrattare i genitori settantenni con continue richieste di denaro, costringendoli ad uno stato di ansia e preoccupazione. Già dal luglio scorso l’uomo aveva un provvedimento per il quale non poteva avvicinarsi ai genitori, con anche l’utilizzo del braccialetto per seguire i suoi movimenti.