Marsala, irregolarità in casa di riposo: denunciata la titolare

I carabinieri del Nas di Palermo hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria in una struttura che ospita degli anziani nel Marsalese, denunciato la titolare per diverse irregolarità riscontrate.

L’ispezione

La legale responsabile è stata denunciata per svariate violazioni in quanto avrebbe ospitato tre persone senza notificare la loro presenza alla questura di Trapani e non avrebbe iscritto la struttura all'albo degli enti assistenziali di quel Comune. I carabinieri hanno accertato la mancanza di alcuni standard fondamentali per questa tipologia di struttura come l'assenza di corrimano e l'insufficienza di personale previsto nell'arco delle ore notturne per la sorveglianza degli ospiti.