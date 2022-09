Siracusa, sorpresi con tre chili di hashish in casa: arrestata coppia

Un ragazzo di 24 anni e la sua fidanzata di 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Siracusa dopo essere stati sorpresi in casa con tre chili di hashish e 13 mila euro in contanti.

L'arresto

Il Gip, nell'udienza di convalida, ha disposto i domiciliari per il giovane, accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, e l'obbligo di dimora a Siracusa per la ragazza, con permanenza in casa nelle ore notturne. Il 24enne, che da qualche tempo era monitorato dai carabinieri, è stato bloccato in strada dai militari e ha tentato la fuga con la sua moto, ma poco dopo è caduto, danneggiando due auto parcheggiate. Quando i carabinieri hanno perquisito l'appartamento, hanno trovato la ragazza che sorvegliava la droga e il denaro in attesa che il fidanzato arrivasse.