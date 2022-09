Favara, mafia: confiscato patrimonio a fratelli imprenditori

Per entrambi, inoltre, è stata disposta la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza

La Dia di Agrigento su disposizione della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, ha eseguito la confisca di beni - stimati in 500mila euro - a carico di due imprenditori edil idi Favara: i fratelli Stefano e Gerlando Valenti. "Gli imprenditori - scrive la Dia - sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione antimafia del 2018 poiché indagati per associazione di tipo mafioso. Le mirate attività info-investigative hanno dimostrato l'elevato grado di partecipazione raggiunto dagli stessi imprenditori in seno alla malavita organizzata".

Le condanne

Entrambi sono stati condannati nel processo scaturito dall'operazione "Montagna". L'attività ha portato a un provvedimento di sequestro e poi alla confisca ovvero alla definitiva acquisizione da parte dello Stato. Per entrambi, inoltre, è stata disposta la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. I giudici che hanno deciso la confisca hanno restituito parte del patrimonio acquisito nella fase del sequestro. La confisca ha riguardato cinque fabbricati; 11 autocarri, rimorchi e auto; quote di capitale sociale di due società; numerosi conti correnti, fondi comuni di investimento e titoli e un cavallo di razza.