Agrigento, incendio in un appartamento: due persone salvate

Due persone sono state evacuate dopo che in un appartamento in via Formica, alle spalle di piazza Ravanusella nel centro storico di Agrigento, è divampato un incendio. A mettere in salvo le due persone sono stati guardia di finanza e vigili del fuoco.

Il rogo

La scintilla iniziale - di natura accidentale - è divampata, secondo quanto emerge, in cucina e il fuoco si è subito esteso, devastando completamente l'appartamento.