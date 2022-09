Messina, anziano travolto da un pirata della strada: è grave

L'anziano è stato ricoverato in fin di vita al Policlinico. Sulla vicenda indaga la Sezione infortunistica della Polizia

Un anziano di 87 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un mezzo in via La Farina a Messina. Il conducente del veicolo, dopo l'impatto, è fuggito senza prestare soccorso. L'anziano è stato ricoverato in fin di vita al Policlinico. Sulla vicenda indaga la Sezione infortunistica della Polizia. Gli agenti cercano possibili testimoni e stanno recuperando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.