Stromboli: dal 17 al 19 settembre apre il festival "Opere magiche"

Manca poco più di una settimana al primo festival «Opere magiche Stromboli», festa del pensiero magico, che si terrà presso l’isola del vulcano dal 17 al 19 settembre. Dopo un’estate complicata, tra incendi ed alluvioni, l’ultima datata 12 agosto, Stromboli prova a risollevarsi, traendo forza proprio dell'energia del suo vulcano, unendo l'arte alla scienza e alla magia.

Il festival

In questi tre giorni in cui l’immaginazione e la fantasia la faranno da padrone, il punto di partenza è la casa di Clara Lowey (dalle 16.30 del primo giorno a Casa Milo, Via Roma), turista per caso sull’isola, immortalata da una installazione in ceramica di Chiara Metelli, e fotografata da Chiara Indelicato. Verso sera è la volta della via dei Tarocchi, presso la Kasbah Badino, simbolo della dimensione magica di Stromboli. Spazio anche alla musica di Clovis Tisserand, presente in tutti gli incontri, e alla scienza, dove domenica 18 presso l’hotel Miramare a Ficogrande si potranno conoscere gli scienzati Maurizio Ripepe e Riccardo Guarino, esperti proprio in materia di vulcani, con la presenza di un sacerdote voodoo a simbolo di questo sincretismo tra scienza e magia.