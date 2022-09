Sant’Alessio Siculo, sbarcati 55 migranti a bordo di una barca a vela

In nottata 55 afghani sono sbarcati sulla spiaggia di Sant'Alessio Siculo, sul litorale jonico del Messinese. Tra loro numerosi minori. La barca a vela sulla quale viaggiavano si è incagliata nella barriera sommersa realizzata per proteggere la spiaggia e molti si sono buttati in mare, poi soccorsi da due motovedette della Capitaneria di porto di Messina.

I soccorsi

Le operazioni di soccorso sono state coordinate da polizia e carabinieri di Taormina. I profughi sono stati trasferiti a Messina con un bus messo a disposizione dal Comune. Sono in corso le operazioni di riconoscimento dei migranti.