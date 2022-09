Trapani, bancarotta fraudolenta: padre, madre e figlio ai domiciliari

La guardia di finanza ha disposto gli arresti domiciliari per tre persone a Trapani, padre, madre e figlio, indagate per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e mancato pagamento delle imposte, con il sequestro delle quote sociali di un’azienda con un valore di 500mila euro, oltre al sequestro preventivo di 100mila nei confronti di uno degli indagati.

L'indagine



Secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza, vi era in atto un disegno criminoso dai parte dei tre, atto a lasciare i creditori, tra i quali lo stato, senza alcuna possibilità di rivalsa nei loro confronti. Le indagini hanno inoltre accertato la mancanza di qualsiasi scrittura contabile nelle società coinvolte, poiché distrutta o occultata.