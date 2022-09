Porto Empedocle: picchia il suo cane, l’animale si ribella e lo morde

Un uomo, ieri, nella spiaggia di Porto Empedocle in provincia di Agrigento, ha picchiato i suoi due cani prima di essere aggredito dal chow chow, che lo ha morsicato costringendolo al ricovero in ospedale in condizioni gravi. Secondo la ricostruzione offerta dai presenti, l’animale si sarebbe ribellato dopo che l’uomo aveva impugnato un bastone per picchiare un secondo cane, un barboncino, perciò il chow chow si sarebbe ribellato azzannandolo. Per lui è scattata una denuncia da parte dell’Aidaa, l’associazione italiana difesa degli animali e ambiente.