Tenta furto in una sala ricevimenti nel Trapanese, arrestato

Un 35enne di Partinico è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Alcamo per furto aggravato. in L'uomo, munito di un furgone, aveva parcheggiato nei pressi di una sala ricevimenti di Calatafimi - Segesta e aveva portato via un forno industriale, già caricato sul furgone. I militari hanno arrestato l'uomo in flagranza mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai titolari dell'esercizio commerciale. Il gip ha convalidato l'arresto.