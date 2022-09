Migranti, sbarco a Messina: fermati tre presunti scafisti

I migranti hanno descritto le attività di alcuni persone che si comportavano come l'equipaggio dell'imbarcazione

Polizia e guardia di finanza, nell'ambito delle attività investigative connesse allo sbarco di migranti avvenuto a Messina lo scorso 1 settembre, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria tre cittadini egiziani di età compresa tra i 19 e i 21 anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Le testimonianze

I migranti hanno riferito di aver sborsato la somma di 130mila dinari egiziani (poco meno di settemila euro) per la traversata, descrivendo le attività di alcune persone che si comportavano come l'equipaggio dell'imbarcazione poiché provvedevano a fornire cibo e acqua ai migranti, mantenevano l'ordine a bordo e governavano l'imbarcazione, mentre in stiva erano ammassate oltre 500 persone.