Denise Pipitone, 18 anni fa la scomparsa. Il padre: Chi sa parli

"Denise, 18 anni senza di te. L'odio, la cattiveria e l'incapacità di amare di qualcuno non ci ha permesso in questi 18 anni di viverti, averti vicina, abbracciarti e coccolarti. Quest'oggi vivremo la triste ricorrenza del tuo rapimento con dolore e tanta rabbia per tutti i bocconi amari che abbiamo dovuto ingoiare in tutti questi anni". Lo scrive sui social Pietro Pulizzi, il padre naturale di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni sparita da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Che con la madre, Piera Maggio, dedica il post alla bambina. "Diciotto anni senza poter festeggiare i tuoi compleanni perdendoci i momenti più belli. 18 anni di angosce, lacrime e mancata felicità - dice il padre - 18 anni senza di te, senza gli abbracci e i baci della tua cara mamma. In questo giorno particolare, abbiamo deciso in modo privato di lanciare in cielo un mega cuore rosa con su scritto una dedica per te mia dolcissima rondinella. Che possa il nostro messaggio raggiungerti ovunque tu sia".