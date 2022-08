Catania, scorso aprile sparatoria davanti discoteca: sei Daspo

Sei divieti di acceso a locali pubblici, i 'cosiddetti Daspo Willy', sono stati emessi dal questore di Catania nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una rissa tra due fazioni avvenuta nel capoluogo etneo nell'aprile scorso, dapprima in una discoteca di via Cardinale Dusmet e poi proseguita all'esterno del locale. Alla rissa, con decine di persone, seguì una sparatoria nella quale rimasero feriti due ragazzi.

Le indagini

Durante le indagini la polizia identificò sei persone, cinque delle quali furono arrestate. Tra i partecipanti anche il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, ora indagato per concorso esterno sul piano morale nel reato di rissa. La misura di prevenzione per cinque giovani ha la durata di due anni. Per Pandetta di un anno. Una violazione è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da ottomila a 20mila.