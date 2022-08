Scomparso da due giorni, 80enne ritrovato in un burrone nel Messinese

L'anziano è stato recuperato dai vigili del fuoco nei pressi di Spadafora, non si escludono fratture ma risulta in buone condizioni

Era scomparso da due giorni G.C., 80enne residente a Spadafora, dopo che era sparito nelle vicinanze di San Martino, provincia di Messina, non facendo più rientro a casa. L’anziano è stato ritrovato quest’oggi in un burrone dai vigili del fuoco, impegnati nella sua ricerca già da 48 ore. L’80enne si trova attualmente presso l’ospedale di Milazzo per controlli, non si escludono fratture ma risulta in buone condizioni.