Palermo, incidente stradale allo Zen: morto un giovane di 29 anni

Un ragazzo di 29 anni è morto in un incidente avvenuto la scorsa notte in via Lanza di Scalea, allo Zen, poco prima del Velodromo a Palermo. La vittima è Andrea Aiello, che viaggiava a bordo di una moto in direzione della città. Secondo una prima ricostruzione, Aiello avrebbe perso il controllo del suo mezzo e sarebbe caduto sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Sul posto un'ambulanza del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono eseguiti dell'Infortunistica della polizia municipale.