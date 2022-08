Catania, rubano portafoglio in aeroporto: due arresti

Due uomini di 30 anni, genero e suocero, sono stati arrestati in flagranza di reato all'aeroporto di Catania dai carabinieri della compagnia Fontanarossa. Ad accorgersi del furto sono stati i militari della locale stazione che hanno individuato il 30enne mentre si accalcava sugli altri viaggiatori alla fermata del pullman e hanno seguito i suoi movimenti sui monitor del sistema di videosorveglianza.

L'arresto

Il 30enne è stato visto chinarsi nella stiva di un autobus mentre fingeva di caricare un bagaglio, impedendo il passo a un ignaro 70enne mentre il suocero-complice rubava il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni della vittima. Poco prima il militare dell'Arma dalla sala di controllo aveva già allertato i suoi colleghi e i due sono stati bloccati dai carabinieri mentre cercavano di allontanarsi dalla zona. Sono stati trovati in possesso del portafoglio appeno rubato. La vittima, raggiunta telefonicamente dai carabinieri attraverso il cellulare dell'autista del pullman, è tornata all'aeroporto di Catania per sporgere denuncia e ringraziare i militari dell'Arma. I due borseggiatori, segnalati anche perché percettori di Reddito di cittadinanza, sono stati posti agli arresti domiciliari ma all'udienza di convalida il Gip ha aggravato la misura, disponendo per loro la custodia cautelare in carcere.