Forte temporale a Palermo: auto in panne e disagi al traffico

Un forte temporale si è abbattuto su Palermo questa mattina causando diversi disagi al traffico. Tante le auto rimaste in panne nel capoluogo siciliano, con i vigili del fuoco impegnati nello specifico in viale dell’Olimpo, viale Cesare Brandi, via San Lorenzo, via Lanza di Scalea e nella zona dell’ospedale Cervello. La protezione civile ha diffuso un avviso di rischio meteo-idrogeologico per temporali in tutta la Sicilia.