Incendio ad Augusta, in fiamme materiale plastico: nube nera in città

Un vasto incendio è divampato ieri sera nello stabilimento della Ecomac, azienda di Augusta (Siracusa), specializzata nello smaltimento dei rifiuti. In fiamme del materiale plastico che si trovava nella struttura, che bruciando ha sprigionato una densa nube nera visibile a molti chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco di Augusta e Lentini. Non è chiaro se il rogo sia di natura dolosa. La densa nube ha destato allarme tra i cittadini di Priolo e Augusta.

Le parole del sindaco di Siracusa Francesco Italia

Ieri sera il sindaco di Siracusa Francesco Italia, attraverso un post su Facebook, ha sollecitato i concittadini a restare a casa in via precauzionale. "A causa della nube di fumo formatasi dall’incendio sprigionatosi nel capannone di Ecomac in territorio di Augusta - scrive il primo cittadino - e tenuto conto della direzione del vento che spinge verso Siracusa, si consiglia alla cittadinanza, a scopo meramente PRECAUZIONALE, di rimanere in CASA chiudendo porte e finestre".