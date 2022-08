Evaso dai domiciliari, viene sorpreso con 70 chili di limoni: preso

L'uomo, 38 anni, non è riuscito a dare una spiegazione: è stato arrestato per evasione e per ricettazione

Un uomo agli arresti domiciliari dal 10 agosto è stato sorpreso dagli agenti della polizia di Stato fuori dalla propria abitazione, vicino al borgo marinaro di Avola in provincia di Siracusa. Non solo: l'uomo, 38 anni, aveva con sé una cassetta e un sacco di juta con 70 chili di limoni verdelli, per i quali non è riuscito a dare una spiegazione. E' stato arrestato per evasione e per ricettazione.