Caltanissetta, investito da auto in via Paladini: morto ex assessore

Giuseppe Cimino, ex assessore comunale di Caltanissetta ed ex presidente del consiglio di amministrazione dell'Ato, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre camminava in via Paladini a Caltanissetta. Nell'incidente aveva riportato una vasta emorragia cerebrale e traumi al torace e al bacino. Cimino aveva fatto parte della giunta nissena guidata dal sindaco Messana.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. I soccorritori, considerate le gravi condizioni del paziente, hanno trasportato il 73enne al pronto soccorso del Sant'Elia in codice rosso. Cimino è stato poi ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è morto poche ore dopo. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale che ha eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente.