Caltanissetta, un etto di droga in auto: arrestate due persone

La Squadra Mobile di Caltanissetta ha arrestato due persone per detenzione di cento grammi di cocaina. I soggetti sono stati condotti in carcere e dopo la convalida da parte del gip uno dei due è stato rimesso in libertà.

L'arresto

I due arrestati erano in auto con due donne e un bimbo quando, alla vista della polizia, che stava eseguendo un servizio di pattugliamento, hanno gettato il pacchetto con la cocaina. Gli agenti hanno anche denunciato le due donne.