Mondello, cibi sequestrati e lavoratori irregolari: chiuso ristorante

La polizia di Stato è intervenuta durante un controllo congiunto con l’azienda sanitaria e la capitaneria di porto. Sono stati trovati circa 70 chili di alimenti non tracciati e ritenuti non idonei al consumo. I tecnici dell'ispettorato del lavoro hanno accertato la presenza di cinque soggetti non in regola con gli attestati riguardanti la formazione, tutti tra l'altro non ancora sottoposti alla periodica visita medica