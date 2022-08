Cade nei boschi tra Monreale e Pioppo: soccorsa runner 55enne

I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano in azione nella tarda serata di ieri. La donna si stava allenando nella zona di via Esterna Valle Cuba: cadendo si è probabilmente lussata l’anca destra ed è stata portata all’ospedale Ingrassia

I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano sono entrati in azione nella tarda serata di ieri per soccorrere una runner infortunata nei boschi tra Monreale e Pioppo. Una 55enne di Monreale si stava allenando da sola nella zona di via Esterna Valle Cuba quando è scivolata sulla strada sterrata cadendo: forse si è lussata l'anca destra. La runner è stata portata al vicino ospedale Ingrassia, a Palermo, in ambulanza.