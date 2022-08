Migranti, in 172 sbarcano a Portopalo: due arresti

Le indagini li indicano come gli scafisti in relazione all'arrivo di 172 migranti, parte di un gruppo di 449 soccorsi nelle acque dello Ionio da due motovedette della Capitaneria di Porto

La polizia a Siracusa ha arrestato due cittadini egiziani di 35 e 26 anni ritenuti responsabili, in concorso, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini li indicano come gli scafisti in relazione all'arrivo di 172 migranti di nazionalità bengalese, siriana ed egiziana, arrivati il 13 agosto scorso a Portopalo di Capo Passero, parte di un gruppo di 449 migranti soccorsi nelle acque dello Ionio da due motovedette della Capitaneria di Porto.