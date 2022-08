Balestrate, ragazzo accoltellato a una gamba: morto 22enne

Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte dopo essere stato accoltellato ad una gamba mentre si trovava sul lungomare di Balestrate. Sulla morte del ragazzo, V.T. nato negli Usa ma residente a Trappeto (Palermo), indagano i carabinieri che hanno sentito gli amici del giovane che lo hanno accompagnato in ospedale.

Le indagini

Da quanto accertato non sarebbe arrivata nessuna chiamata al 112 per segnalare la rissa e dunque non ci sarebbe stato alcun intervento nella zona del lungomare Felice D'Anna. Al vaglio degli investigatori le immagini di alcune telecamere. Ieri sera sul lungomare c'era tanta gente che ballava come capita spesso in queste sere d'agosto. L'ultima storia sul profilo Instagram del 22enne è stata pubblicata intorno alla mezzanotte. Nel breve video il giovane non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che balla in un locale, forse proprio a Balestrate.