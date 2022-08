Incidente a Licata, scontro tra auto e scooter: morto 15enne

Lo schianto è avvenuto la scorsa notte in via Torregrossa. Ferito anche un 14enne che era a bordo dello scooter con il giovane deceduto

Un 15enne è morto questa notte a Licata (Agrigento) dopo un incidente stradale avvenuto in via Torregrossa. Ferito in maniera grave il 14enne che era con lui e che è stato sottoposto ad un intervento all'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Secondo quanto emerso, lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi si è scontrato con un'auto. Il quindicenne è morto sul colpo. Della ricostruzione dell'incidente si sta occupando la polizia.