Migranti: barcone si capovolge al largo di Lampedusa, soccorsi in 40

Un barcone con a bordo una quarantina di migranti si è capovolto mentre, al largo di Lampedusa, erano in corso le operazioni di soccorso da parte di Astral, la nave della ong spagnola Open Arms. Secondo la ong e la Guardia Costiera, arrivata sul posto quando l'imbarcazione era già capovolta, non ci sarebbero vittime. I migranti, trasferiti a bordo della nave della Guardia Costiera, verranno portati a Lampedusa.

Il tweet di Open Arms

"Soccorso in extremis di 40 persone con vento forte e mare mosso", scrive la Ong in un tweet spiegando che "dopo molti tentativi per metterla in sicurezza, la barca sovraccarica si è capovolta". A bordo dell'imbarcazione naufragata, secondo il fondatore di Open Arms Oscar Camps, ci sono migranti provenienti dal Sudan e dall'Eritrea. "L'intervento immediato di Astral - sottolinea - ha permesso di recuperarli tutti, compreso un bambino".