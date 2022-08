Catania, impianto tvcc e lavoro nero: una denuncia

Denunciato l'amministratore unico di uno stabilimento balneare di Viale Kennedy per aver fatto installare all'interno della struttura un impianto di videosorveglianza non autorizzato e aver omesso la sorveglianza sanitaria nei confronti di uno dei dipendenti

A Catania i carabinieri hanno denunciato l'amministratore unico di uno stabilimento balneare di Viale Kennedy per aver fatto installare all'interno della struttura un impianto di videosorveglianza non autorizzato e aver omesso la sorveglianza sanitaria nei confronti di uno dei dipendenti.

Le sanzioni

All'uomo questo è anche costato anche ammende per un importo complessivo di 1.615 euro. Per lui è scattata anche una maxi sanzione di 3.600 euro perché i militari hanno trovato un lavoratore 'in nero. Sono, inoltre, state attivate altresì le procedure per il recupero di contributi non versati per un importo di 1.200 euro.