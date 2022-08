Incidente sulla statale 115, morta donna di 34 anni a Sciacca

Una donna di 34 anni è morta all'ospedale di Sciacca (Agrigento) a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 115, in località Piana Scunchipani. La vittima viaggiava insieme ad un uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata che si è scontrata con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. I due sono stati sbalzati sul selciato.

I soccorsi

L'uomo è stato trasferito in elisoccorso in ospedale a Palermo. Le sue condizioni sarebbero gravi. La 34enne era giunta nell'area di emergenza del "Giovanni Paolo II" in condizioni disperate. I sanitari avevano già disposto il trasferimento a Palermo, ma la donna non ce l'ha fatta. Gli occupanti dell'auto coinvolta nell'incidente sono rimasti feriti in maniera lieve.