Acireale, vede cucciolo ucciso e dà allarme: menzione a 12enne

Il Comune di Acireale, in provincia di Catania, ha attribuito una menzione speciale alla ragazzina di 12 anni che martedì 9 agosto ha fatto intervenire le Forze dell'Ordine nei confronti di un uomo di 77 anni che aveva ucciso a bastonate un cucciolo di cane. Grazie all'allarme dato dalla 12enne, è stato impedito all'uomo di poter fare del male ad altri due cagnolini. Nella menzione, a firma del sindaco Stefano Alì, sono stati sottolineati "l'impegno, l'attenzione e la sensibilità nel gesto compiuto", un esempio "per le giovani generazioni e per l'intera comunità". Il riconoscimento verrà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica.

La denuncia

Il 77enne è stato denunciato dalla polizia Locale di Acireale con l'accusa di aver ucciso a bastonate un cucciolo di pastore maremmano in un fondo agricolo della frazione di Aci Platani, nei pressi dello Stadio Tupparello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. A quanto si è appreso, il 77enne ha ammesso di aver ucciso il cagnolino, aggiungendo che non sapeva fosse un reato. Uno dei cuccioli è stato salvato dalla stessa ragazzina mentre un altro animale, che l'uomo aveva buttato in un dirupo, è stato recuperato dai Vigili del fuoco. I due cuccioli sono stati affidati alla sezione acese dell'Enpa, che ha annunciato la costituzione di parte civile. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione e la Polizia Municipale si è dovuta adoperare affinché non venisse aggredito da alcuni abitanti della zona.