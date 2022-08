Canalazzo, frana e torrente in piena: soccorsi cinque scout

Un po' di paura per gli scout che hanno ringraziato i loro soccorritori. Il soccorso è stato coordinato dalla centrale operativa della protezione civile

Cinque scout sono rimasti bloccati da una frana e dal torrente in piena sono stati soccorsi ieri pomeriggio dai volontari di protezione civile di Monterosso Almo (Ragusa). Gli esploratori si trovavano in contrada Canalazzo. Un po' di paura per gli scout che hanno ringraziato i loro soccorritori. Il soccorso è stato coordinato dalla centrale operativa della protezione civile.